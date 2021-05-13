Ініціативи Кабміну наблизили шквал міжнародних арбітражів від "зелених" інвесторів, - нардеп

"Арбітражі проти України через тиск на інвесторів - це вже наша сувора реальність. Я не була здивована, коли почула про перший арбітражний позов проти України з боку компанії Modus Energy. До цього все йшло ще з кінця 2019 року. Навпаки - дивує, що позов лише один", - сказала вона.

За словами депутатки, компанія Modus Energy, яка не погодилась з умовами меморандуму чітко усвідомлювала, що хепі енду в історії з боргами та зниженням "зелених" тарифів не буде. Оскільки, як вказує нардеп, Кабмін досі винен понад 75% старого боргу, розраховується за вироблену енергію з ВДЕ не повністю та ще й ініціює введення акцизного збору, що наразі є абсолютно необдуманим рішенням.

"Впевнена - відсутність зрушень та нові ідеї уряду спровокують позови від ще більшої кількості гравців ринку зеленої енергетики. Бо, як мені відомо, орієнтовно 10 інвесторів у ВДЕ України рішуче налаштовані на арбітражі", - зазначила Буймістер.

Вона повідомила, що за першим позовом інвестор вимагає 10,5 мільйонів євро і ще до цього - компенсувати всі витрати на арбітражне провадження.

"Саме тому Кабінет міністрів та Мінюст терміново шукають юридичних консультантів, які будуть допомагати в цій справі. І супровід навіть однієї справі буде коштувати державі дуже дорого, не кажучи про те, що схожих позовів може бути набагато більше", - підкреслила Буймістер.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміну правил, які скорочують її доходи.

У скарзі вказується, що ДП "Гарантований покупець" змусило дочірні компанії Modus Energy підписати додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання договору купівлі-продажу "зеленої" енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, яка порушила вимоги статей Договору про енергетичну хартію; зобов'язати Україну виплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати відшкодувати всі витрати на арбітражне провадження.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868 млн доларів, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на початок травня рівень розрахунків перед інвесторами становить 22%. З 22,4 млрд гривень боргу у 2020 році держава виплатила тільки 5 млрд грн.