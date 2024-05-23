Инициатива Германии по усилению ПВО Украины провалилась, - Politico

На сегодняшний день Берлин передал Киеву три из 11 батарей зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства. Помимо этого, в Украину поставлено более 50 систем ПВО малой дальности Gepard, а также ракеты "воздух-воздух", предназначенные для защиты от баллистических ракет, бомб и беспилотников, атакующих украинские города и критическую инфраструктуру.

На протяжении нескольких недель высокопоставленные немецкие политики убеждали союзников выполнить свои обязательства по передаче Украине батарей противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Но реакция других стран не оправдалась.

Германия провела последний месяц, рассказывая о своей инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", но страны-партнеры не желают отправлять крайне необходимые Украине батареи, сообщили два человека, знакомые с ходом переговоров.

Хотя немецкая инициатива охватывает и альтернативные варианты, такие как SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T или системы ПВО С-300, именно Patriot, разработанные Raytheon, наиболее эффективны против атак. Преимущества Patriot очевидны, и украинские войска уже обучены их использованию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ясно дал понять, что "есть системы, которые могут быть предоставлены Украине". Но согласовать, как они попадут в руки украинских солдат, не так-то просто.

Хотя на восток отправляется не так много ракетных систем, страны берут на себя меньшие обязательства.

Министерство обороны Германии сообщило, что Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды взяли на себя обязательства по финансированию, а Франция, Испания, Румыния, Литва, Бельгия, США и Великобритания пообещали предоставить материалы и ракеты. Латвия тоже хочет присоединиться к программе, сказали в ведомстве.