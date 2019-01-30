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ЄС планує спростити візовий режим для коротких поїздок

Новини » Політика    30.01.2019 - 08:44
ЄС планує спростити візовий режим для коротких поїздок
Ілюстративне фото (instagram.com-katatonia82)

Євросоюз готує новий візовий кодекс

Європейський союз планує спростити візовий режим для коротких поїздок, пов'язавши його із готовністю інших країн співпрацювати в міграційній політиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що вчора, 29 січня, Європарламент та Рада Євросоюзу досягли поки офіційно не оформленої угоди про новий візовий кодекс ЄС, який передбачає нові правила для коротких поїздок. Передбачається, що реформа спростить туристичні та ділові поїздки і буде сприяти боротьбі з нелегальною міграцією.

Зокрема, заяву на візу можна буде подавати за 6 місяців до поїздки (зараз 3 місяці), ціна візи зросте з 60 до 80 євро. Також буде прямий зв'язок між швидкістю і ціною візових послуг та готовністю країни, яка видає візу, до співпраці з ЄС у міграційній політиці.

Дану угоду має підтримати Європарламент, після чого вона надійде на затвердження Ради ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безвізовим режимом з Євросоюзом за півтора року скористалися 2 млн українців.

Зазначимо, раніше також Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм.

 

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