Ініціатива Кабміну монетизувати субсидії не вплине на інфляцію, - НБУ

За словами Сологуба, надання субсидій готівкою виглядає несуттєвим чинником

Инициатива Кабинета министров Украины по предоставлению населению жилищных субсидий в денежной форме не возымеет существенного влияния на уровень инфляции. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что если оперировать имеющейся в настоящее время информацией, сумма монетизации составит около 6 млрд грн в месяц и эксперимент будет длиться два месяца.

"При таких параметрах предоставление субсидий наличными выглядит несущественным фактором", - сказал он.

Сологуб добавил, что ожидаемые 12 млрд грн составляют всего лишь около 3% частного потребления за этот период.

"По теории, эти средства не должны идти на потребительский рынок, а должны быть направлены на оплату коммунальных услуг. Но даже если какая-то сумма и пойдет на потребление, эффект не будет существенным", - объяснил он.

Ранее РБК-Украина писало, что субсидия в результате монетизации станет социальной выплатой и с 1 марта пенсионеры начнут ее получать одновременно с пенсией.

Также сообщалось, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что сейчас в Кабинете министров разрабатывают механизм, который позволит бороться с нецелевым использованием монетизированных субсидий.