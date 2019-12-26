Інфраструктура не відповідає "туристичному" статусу Одеси і вимагає інвестицій, - Старовойтов

Фото: Дмитро Старовойтов (прес-служба)

Старовойтов заявив про брак готелів в Одесі

Існуюча інфраструктура не відповідає потребам туристів, які приїжджають в Одесу, і вимагає істотних інвестицій в її розвиток. Таку думку в інтерв'ю "Дело" висловив співвласник будівельного холдингу "Мегалайн" Дмитро Старовойтов.

Зокрема, за його словами, достатньо оцінити стан транспорту, в першу чергу, залізничного та автотранспорту та супутньої інфраструктури, щоб зрозуміти реальний образ масового туриста, який їде в Одесу.

Відповідно до проведеного компанією дослідження, яке охопило як сегмент внутрішнього туризму, так і іноземців, в загальному потоці тільки від 5 до 10 відсотків туристів відносяться до категорії забезпечених.

"Цей сегмент потрібно розвивати. Адже він дає найбільшу додану вартість для економіки. Але тут ми знову впираємося в інфраструктуру. Такий турист вимогливий. Він бував за кордоном і бачив, що в більшості прибережних міст є красива набережна з кафе, ресторанами, готелями, зонами відпочинку, яхт-клубом. Він приїжджає до Одеси і бачить що?! Трасу здоров'я, де з приходом темряви як мінімум некомфортно перебувати? Де не можна просто скинути взуття і пройти по траві, тому що можна наткнутися на бите скло або що гірше?", - наводить приклад проблем інфраструктури Старовойтов.

Крім того, керівник заявляє про брак готелів. За його словами, саме через цей фактор Одеса була позбавлена статусу приймаючого міста на Євро-2012. Дефіцит спостерігається і зараз.

"Це ж парадокс: місто туристичне, а готелів не вистачає. Дефіцит є і зараз. Одесі потрібно побудувати велику кількість мережевих готелів класом, починаючи з трьох зірок і передати під управління міжнародним операторам, які спеціалізуються на готельному бізнесі десятки років: Hyatt, Radisson, Marriott, Hilton та іншим", - вважає Старовойтов.

За його словами, це гарантовано створить десятки тисяч нових робочих місць з білими зарплатами і системними відрахуваннями до міського бюджету. Крім того, це стане мультиплікатором для міської економіки: готелям потрібні продукти харчування, миючі засоби, ремонт і так далі.

Також співвласник "Мегалайна" розповів про програму залучення інвестицій в інфраструктуру, що відповідає міжнародним стандартам. Крім готелів мова йде про розважальні центри, підземні паркінги, виставкові центри для подій міжнародного рівня, концертні арени.

"Все разом це дасть гігантський поштовх соціальній сфері, починаючи від банальних робочих місць і податків і закінчуючи будівництвом додаткових об'єктів у сфері освіти та охорони здоров'я, нових маршрутів громадського транспорту", - упевнений Старовойтов.