Інформацію про ліцензії компаній внесуть до держреєстру

Новація повинна спростити пошук інформації про компанії

Кабинет министров утвердил порядок, который определяет механизм внесения в Единый государственный реестр субъектов хозяйствования (ЕГР) информации о лицензии и разрешительных документах, выдаваемых соответствующими органами власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Как отметили в пресс-службе, порядок внесения сведений о лицензировании вида хозяйственной деятельности, документы разрешительного характера в ЕГР обеспечивает наличие в реестре исчерпывающей информации о субъектах хозяйствования и их деятельности, в том числе о полученных лицензиях, документах разрешительного характера, декларациях.

Кроме того, это значительно упростит поиск информации и сведений о субъектах хозяйствования и их деятельности как органов государственной власти, например при предоставлении административных услуг, а также потребителям при заключении с ними юридических договоров.

Принятие и имплементация Порядка является одним из завершающих этапов перевода лицензионных и разрешительных процедур из бумажной в электронную форму, добавили в пресс-службе МЭРТ.

Напомним, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований - централизованная база данных, где содержится информация об их деятельности, наличии у них всех необходимых лицензий и разрешительных документов. Ведение реестра и его техническое обслуживание осуществляет Министерство юстиции Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министр Украины 30 января утвердил запуск Государственного реестра импортозамещения и кооперации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).