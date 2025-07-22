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Информационная бомба: Испания хочет рассекретить документы времен генерала Франко

Испания, Вторник 22 июля 2025 20:26
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Информационная бомба: Испания хочет рассекретить документы времен генерала Франко Фото: Испания хочет рассекретить большой объем документов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Испании планируют рассекретить документы времен диктатора Франсиско Франко, который руководил страной с 1938 по 1975 годы. В целом будут рассекречены все правительственные документы, возраст которых превышает 45 лет и которые не представляют угрозы национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в случае одобрения предложенного законопроекта будет рассекречен ряд документов, касающихся некоторых очень мрачных страниц новейшей испанской истории. Например, будет больше данных о связях Франко с фюрером Германии Адольфом Гитлером.

Информационная бомба: Испания хочет рассекретить документы времен генерала ФранкоГенерал Франсиско Франко (Википедия)

Также можно будет обнаружить места массовых захоронений жертв фалангистского режима, который был установлен в Испании с 1939 по 1975 годы. Еще один момент, который станет очень интересным для историков - это ядерная авария возле Паломареса в 1966 году, когда два самолета американской авиации столкнулись в воздухе, имея на борту ядерное оружие. В результате того инцидента было потеряно более 10 ядерных бомб - большинство из них в итоге удалось найти.

"Благодаря этому закону мы преодолеем препятствие в нашем законодательстве, чтобы сделать нас соответствующими европейским стандартам. Граждане имеют право знать. Администрации обязаны предоставлять документацию, важную для истории", - сказал журналистам министр юстиции Испании Феликс Боланос.

Действующий закон о государственной тайне был принят еще во времена Франко. В нем нет положений об автоматическом рассекречивании в зависимости от прошедшего времени. Для документов предлагаются следующие сроки рассекречивания:

  • "строго секретно" - рассекречивание после 60 лет;
  • "секретно" - рассекречивание после 45 лет;
  • "конфиденциально" - рассекречивание после девяти лет;
  • "доступ ограничен" - рассекречивание после пяти лет;

Предполагается, что некоторые документы были уничтожены, или отредактированы. Активисты уже призвали к немедленной оцифровке записей. Боланос со своей стороны заверил, что рассекречивание состоится, но это будет постепенный процесс, поскольку документов будет очень много.

Кто такой Франсиско Франко

Генерал Франсиско Франко - каудильо (диктатор) и глава правительства Испании с 1936 по 1975 годы. Окончательно пришел к власти в 1939 году после окончания гражданской войны в Испании, где фалангисты, испанская версия нацистов, воевали против республиканских сил (коммунисты, анархисты, левые и т. д.).

Несмотря на то, что выиграть войну Франко смог с помощью Германии и Италии, он остался условно "нейтральным" во Второй мировой войне, хотя отправил добровольцев "Голубой дивизии" воевать против СССР в немецко-советской войне. Но официально Франко и Испания не стали на сторону стран Оси.

Франко и его правительство считаются создателями "Испанского экономического чуда": после войны Испания смогла превратиться из самой бедной страны Европы во вторую по темпам развития экономику мира. В то же время после 1945 года он начал ограничивать влияние Фаланги, превратив ее не в главную партию страны (какими были коммунисты в СССР и нацисты в Германии), а в нечто вроде необязательного национального движения.

Также Франко отдал приказ, что королем после его смерти должен стать наследный принц королевской династии Испании. В 1975 году диктатор умер, а королем стал Хуан Карлос, который завершил демонтаж авторитарного государства и превратил Испанию в демократию.

Другие рассекречивания

Напомним, что президент США Дональд Трамп 23 января 2025 года подписал указ о рассекречивании документов по делу об убийстве 35-го президента Джона Фицджеральда Кеннеди в 60-х годах.

Документы рассекречивались в несколько приемов. Последняя партия документов увидела свет 18 марта 2025 года.

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