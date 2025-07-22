Информационная бомба: Испания хочет рассекретить документы времен генерала Франко

В Испании планируют рассекретить документы времен диктатора Франсиско Франко, который руководил страной с 1938 по 1975 годы. В целом будут рассекречены все правительственные документы, возраст которых превышает 45 лет и которые не представляют угрозы национальной безопасности страны.

Отмечается, что в случае одобрения предложенного законопроекта будет рассекречен ряд документов, касающихся некоторых очень мрачных страниц новейшей испанской истории. Например, будет больше данных о связях Франко с фюрером Германии Адольфом Гитлером.

Генерал Франсиско Франко (Википедия)

Также можно будет обнаружить места массовых захоронений жертв фалангистского режима, который был установлен в Испании с 1939 по 1975 годы. Еще один момент, который станет очень интересным для историков - это ядерная авария возле Паломареса в 1966 году, когда два самолета американской авиации столкнулись в воздухе, имея на борту ядерное оружие. В результате того инцидента было потеряно более 10 ядерных бомб - большинство из них в итоге удалось найти.

"Благодаря этому закону мы преодолеем препятствие в нашем законодательстве, чтобы сделать нас соответствующими европейским стандартам. Граждане имеют право знать. Администрации обязаны предоставлять документацию, важную для истории", - сказал журналистам министр юстиции Испании Феликс Боланос.

Действующий закон о государственной тайне был принят еще во времена Франко. В нем нет положений об автоматическом рассекречивании в зависимости от прошедшего времени. Для документов предлагаются следующие сроки рассекречивания:

"строго секретно" - рассекречивание после 60 лет;

"секретно" - рассекречивание после 45 лет;

"конфиденциально" - рассекречивание после девяти лет;

"доступ ограничен" - рассекречивание после пяти лет;

Предполагается, что некоторые документы были уничтожены, или отредактированы. Активисты уже призвали к немедленной оцифровке записей. Боланос со своей стороны заверил, что рассекречивание состоится, но это будет постепенный процесс, поскольку документов будет очень много.