Информация о завышении цен на ремонт Дегтяровского моста в Киеве содержит неточности, - эксперт

Распространенная в СМИ информация о миллиардных расходах по ремонту Дегтяровского моста содержит ложную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook инженера по градостроительству Анну Минюкову.

"Договорная цена (смета) не является конечной ценой на оплату. Следует смотреть в стоимость фактически выполненных и оплаченных работ, где цены ниже, поскольку в смете закладываются различные риски", - заявила Минюкова.

Она также отметила, что расстояние до линии фронта не влияет на цену, но на нее влияют такие характеристики, как расстояние транспортировки, стоимость вяжущих материалов (битум).

"Сравнивать с другими областями не стоит также потому, что в 2023 году в прифронтовых областях (Днепропетровской и Сумской, - ред.) не проводились капитальные ремонты, а только ямочные. А данная марка асфабельтона для ямочного ремонта не используется, потому что там более дешевый тип асфальтобетона без модифицирующих добавок. Цены, приведенные в таблице ГосдорНИИ, были зафиксированы в 2022 году и не обновлялись с тех пор", - пишет Минюкова.

По ее словам, найдя более дешевую арматуру для сравнения, журналисты не привели доказательств, что эти изделия подходят для строительства мостов.

"В мостовых конструкциях не используется марка стали, которая используется для гражданского строительства, поэтому сравнивать данные цены некорректно", – отмечает Минюкова.

Также, по ее мнению, в расследовании не учли многие факторы или использовали некорректные сравнения, анализируя указанные в смете цены на песок, смолу и прочее.

Что известно о Дегтяревском мосту

Дегтяревский мост - комбинированный путепровод на улице Дегтяревской в Киеве, который пересекает улицу Александра Довженко.

"Киевавтодор" планировал открыть движение по новому Дегтяревскому путепроводу до конца 2023 года. По данным Prozorro, ожидаемая стоимость реконструкции путепровода - более 934 млн грн.