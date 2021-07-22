Інформація про відставку голови НБУ поширюється, щоб посварити Україну з МВФ, - експерт

За його словами, інформаційні вкиди неодноразово бували і раніше, і кожного разу їх метою було посварити Україну з західними партнерами.

Подібне відбувається і з чутками про відставку Шевченка. Цього разу Україну хочуть посварити з МВФ, вважає експерт. При цьому, на його думку, варто зважувати на можливі наслідки таких чуток. Він нагадує про нещодавню історію з відставкою голови центрального банку Туреччини, після якої турецька ліра обвалилася на 17%.

"Відставка Шевченка може вплинути на фінансову ситуацію. Відставка голови НБУ - це завжди зміна стратегій. Шевченку вдалося утримати курс на рівні 27 гривень за долар навіть за часів пандемії. Інфляція була низькою, а до 2022 року її планують зафіксувати на рівні не більше 5%. Неймовірні цифри для постковідного часу", - додає політолог.

За його словами, одним з аргументів, які наводять прихильники відставки Шевченка, є теза про те, що він, нібито, "не домовився з МВФ про транш". Експерт переконаний, що дане твердження є виключно маніпулятивним, оскільки угоду підписує держава Україна, а не Шевченко і навіть не президент. А зміна голови НБУ, на його думку, неминуче буде розцінена як ознака нестабільності системи, що ще більш відстрочить термін видачі траншу.

"Які групи впливу зацікавлені в тому, щоб цього не сталося? Очевидно, не ті, які хочуть вивести державу з кризи", - робить висновок політолог.