Інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилась

В Національній поліції повідомили, що інформація про мінування Центрального залізничного вокзалу у Солом’янському районі Києва не підтвердилась. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що правоохоронці здійснили перевірку об’єкту та прилеглої території й не виявили жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів. Під час проведення огляду правоохоронцями було евакуйовано з будівлі 950 чоловік.

"Поліцейські встановили та затримали псевдомінера у Київській області", - заявили в Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що псевдомінером виявився 29-річний мешканець селища Калинівка Васильківського району Київської області. Чоловік знаходився у нетверезому стані.

"Зараз з ним спілкуються слідчі", - додали в поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу. Поліція отримала дзвінок від невідомої особи, яка сповістила про замінування Центрального залізничного вокзалу, після чого правоохоронці одразу відправились на місце для перевірки будівлі та прилеглої території