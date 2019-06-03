Інформація про замінування у Харкові не підтвердилася

Правоохоронці Харкова перевірили інформацію про можливе замінування 31 об'єкта в місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

У поліції повідомили, що фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили 13405 кв. метрів приміщень і 14 150 кв. метрів прилеглої території, а також евакуювали 231 людина.

"Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - йдеться в повідомленні, зазначивши, що проводиться перевірка ще 13 об'єктів.

На місцях подій працюють співробітники слідчо-оперативних груп, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

"Повідомлення зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, 10:30 3 червня в поліцію Харкова надійшло повідомлення про замінування 31 об'єкта. Як повідомлялося, замінували 23 будівлі, 7 лікарень і аеропорт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці травня у Вінниці співробітники Національної поліції перевірили інформацію про мінування 28 об'єктів в місті. Зокрема, 29 травня на електронну пошту поліції прийшло повідомлення про замінування житлових будинків, дитячих садів, торгових центрів, громадського транспорту та залізничного вокзалу.