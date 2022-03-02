Інформаційно-психологічна операція Росії. Що таке діпфейк та як його розпізнати

Що ж таке діпфейк?

Це технологія, яка застосовує штучний інтелект для створення фальшивих зображень, або ж відеороликів з "реальними" людьми, завдяки накладанню й поєднання окремих фрагментів на інші ж зображення та відеоролики.

Вперше технологія стала популярною ще у 2017 році, коли її застосовували для помсти іншим людям, або ж для відтворення порнографічних роликів.

Зрештою, її почали використовувати й в підроблених новинах, або ж в зловмисних оманах.

Наприклад:

колишнього президента Аргентити Маурісіо Макрі свого часу "підмінили" Гітлером;

актор Джордан Піл створив фейкове відео з колишнім президентом США Бараком Обамою з метою попередження про небезпеку технології.

Наведені приклади були створені ще у 2018-му році. За останні роки технологія встигла розвинутись ще далі, у зв'язку з чим інколи виявити якісно відтворену фальсифікацію стає дедалі важче.

Водночас більшість платформ, таких як Twitter, Reddit, Discord вже давно розпочали боротися з технологією, видаляючи будь-який контент, що містить в собі діпфейк та блокуючи користувачів, які його опублікували.

Експерти вважають, що подібні сфабриковані відео можуть стати справжньою зброєю під час інформаційної війни.

Як відрізнити діпфейк?

Сьогодні ж чимало вчених працюють над унікальними алгоритмами, які повинні виявляти сфабриковані відеоролики. Однак, майже жоден з них не володіє 100% точністю роботи.

На жаль, надійних способів відрізнити діпфейк немає. В більшості випадків доводиться покладатися на свої ж очі. Однак не усе так й погано.

Наприклад, під час покадрового перегляду можна побачити погані ознаки генерування й накладання зображення на відеоролик. Особливу увагу варто звернути на:

обличчя не завжди може пропорційно "накладатися" на тіло;

в області брів та очей можуть бути неприродні тіні;

окуляри або ж аксесуари можуть мати дивні відблиски, а особливо це помітно на фотографіях;

штучний інтелект погано працює з волоссям, яке на відео не виглядає природно. Воно може бути "розмитим", або ж мати неправильну лінію росту;

інколи ж бракованість можуть видавати й очі, йдеться про їх рух, відблиски світла та інше;

міміка та рух загалом можуть здаватися неприродними.

Важливо додати, що технологію діпфейку майже завжди використовують з підміною голосу.

Спробувати розпізнавати діпфейки можна на сайті ентузіастів Массачусетського технологічного інституту за посиланням.

Чи може Росія вдатися до використання технології?

Відповідь: так.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, сьогодні агресор може вдатися до усіх спроб дезорієнтувати наших громадян, або ж змусити їх зневіритись.

У тому числі йдеться й про використання технології діпфейк в, нібито, "офіційних заявах" президента України Володимира Зеленського про, наприклад, капітуляцію.

"Знайте - це фейк! Його мета - дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені - Україна не капітулюватиме", - пише пресслужба центру.

Пам'ятайте, важливо отримувати інформацію виключно з перевірених джерел, особливо сьогодні. Не дайте ворогу ввести вас в оману.