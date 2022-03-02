Інформаційно-психологічна операція Росії. Що таке діпфейк та як його розпізнати

Сьогодні, штучний інтелект може приносити не лише користь, але й вводити людей в оману й бути використаним під час інформаційної війни. Зокрема, йдеться й про діпфейк - технологію, яка здатна розмивати лінію між реальністю та чимось фантастичним.
Що таке діпфейк, як його розпізнати та чому цією технологією може скористатися окупант - в матеріалі РБК-Україна.
Це технологія, яка застосовує штучний інтелект для створення фальшивих зображень, або ж відеороликів з "реальними" людьми, завдяки накладанню й поєднання окремих фрагментів на інші ж зображення та відеоролики.
Вперше технологія стала популярною ще у 2017 році, коли її застосовували для помсти іншим людям, або ж для відтворення порнографічних роликів.
Зрештою, її почали використовувати й в підроблених новинах, або ж в зловмисних оманах.
Наведені приклади були створені ще у 2018-му році. За останні роки технологія встигла розвинутись ще далі, у зв'язку з чим інколи виявити якісно відтворену фальсифікацію стає дедалі важче.
Водночас більшість платформ, таких як Twitter, Reddit, Discord вже давно розпочали боротися з технологією, видаляючи будь-який контент, що містить в собі діпфейк та блокуючи користувачів, які його опублікували.
Експерти вважають, що подібні сфабриковані відео можуть стати справжньою зброєю під час інформаційної війни.
Сьогодні ж чимало вчених працюють над унікальними алгоритмами, які повинні виявляти сфабриковані відеоролики. Однак, майже жоден з них не володіє 100% точністю роботи.
На жаль, надійних способів відрізнити діпфейк немає. В більшості випадків доводиться покладатися на свої ж очі. Однак не усе так й погано.
Наприклад, під час покадрового перегляду можна побачити погані ознаки генерування й накладання зображення на відеоролик. Особливу увагу варто звернути на:
Важливо додати, що технологію діпфейку майже завжди використовують з підміною голосу.
Спробувати розпізнавати діпфейки можна на сайті ентузіастів Массачусетського технологічного інституту за посиланням.
Відповідь: так.
Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, сьогодні агресор може вдатися до усіх спроб дезорієнтувати наших громадян, або ж змусити їх зневіритись.
У тому числі йдеться й про використання технології діпфейк в, нібито, "офіційних заявах" президента України Володимира Зеленського про, наприклад, капітуляцію.
"Знайте - це фейк! Його мета - дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені - Україна не капітулюватиме", - пише пресслужба центру.
Пам'ятайте, важливо отримувати інформацію виключно з перевірених джерел, особливо сьогодні. Не дайте ворогу ввести вас в оману.
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