Інформаційна платформа "Укртрансгазу" не забезпечує захист прав клієнтів, - "Харківгаз"

При тестуванні роботи платформи добового балансування, ПАТ "Харківгаз" зафіксувало чисельні недоліки роботи системи

Несмотря на многочисленные обращения ПАО "Харьковгаз" к администратору платформы "Укртрансгаза", недостатки системы остаются не устраненными. Это может привести к нарушению прав потребителей Харьковской области и стать причиной отключений от газоснабжения. Поэтому компания направила письма также в НКРЭКУ и в Антимонопольный комитет. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаза".

"При тестировании работы платформы суточной балансировки, ПАО "Харьковгаз" зафиксировало многочисленные недостатки работы системы. Не в полной мере имеются данные о поступлении объемов газа в сети с газораспределительных станций. Ежедневно отсутствовала информация по 1 - 9 ГРС, внесение которой должен был обеспечить Укртрансгаз – дочерняя компания Нафтогаза. За 5 рабочих дней до начала отчетного периода Укртрансгаз должен информировать Оператора ГРС потребителей, которые остались без поставщика. Однако Укртрансгаз не придерживался предусмотренных законодательством сроков таких сообщений, и предоставлял реестры потребителей без подписи (в том числе электронной цифровой подписи) уполномоченного лица", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, такие существенные недостатки создают угрозу злоупотреблений, нарушений прав потребителей, необоснованных прекращений газоснабжения, снимают ответственность с Укртрансгаза перед потребителями.

"Единственным администратором платформы суточной балансировки является Укртрансгаз. ПАО "Харьковгаз" неоднократно информировал Оператора ГТС, НКРЭКУ, Антимонопольный комитет о недостатки работы системы, выявленные при тестировании. Однако система осталась не исправленной администратором", - отметила коммерческий директор ПАО "Харьковгаз" Ирина Листова.

Также в пресс-службе отметили, что отсутствие полной информации о поступлении газа в сети, выделенных поставщиками объемов газа своим клиентам, несоблюдение законодательных сроков предоставления информации, отсутствие ответственности за недостоверность данных и ошибки, не понятный алгоритм формирования баланса, недоопрацьований механизм загрузки файлов планового потребления в систему не позволяет сформировать достоверный баланс поступления и расхода топлива в регионе, препятствует деятельности участников рынка, соблюдению прав потребителей