Інформатора WikiLeaks заарештували за відмову давати покази

Челсі Меннінг взяли під варту

В США информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали из-за ее отказа дать показания в суде по делу о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Как сообщается, она отказалась давать показания из-за неуверенности в конфиденциальности судебного процесса, проводимого жюри присяжных.

Также адвокаты просили суд оставить Мэннинг под домашним арестом по состоянию ее здоровья, однако судья Клод Хилтон отклонила запрос.

"Мэннинг останется под стражей до тех пор, пока не даст показания, либо до окончания работы большого жюри", - говорится в сообщении.

Отметим, Брэдли Мэннинг был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году за то, что передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году военнослужащий армии США Челси Меннинг планировал принять участие в выборах в сенат США в качестве кандидата от Демократической партии.