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Инфляция упала до минимума за 3,5 года: что подорожало и что подешевело в Украине

Украина, Вторник 09 апреля 2024 15:30
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Инфляция упала до минимума за 3,5 года: что подорожало и что подешевело в Украине Фото: годовая инфляция в марте 2024 года замедлилась до 3,2% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост потребительских цен в Украине в марте 2024 года замедлился до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 года, когда годовая инфляция составила 2,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за март цены выросли на 0,5%, с начала года - на 1,2%.

Инфляция упала до минимума за 3,5 года: что подорожало и что подешевело в Украине

Цены на товары и услуги

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 0,2%. Больше всего подорожали масло - на 13,5%, молоко - на 8,8%, мясо и мясопродукты - на 7,7%, сыр и творог - 7,6%,

В то же время яйца подешевели на 34,3%, подсолнечное масло - на 17,4%, сахар - на 13,3%, овощи - на 12,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 8,4%, на одежду и обувь - упали на 6,7%.

Инфляция упала до минимума за 3,5 года: что подорожало и что подешевело в Украине

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 12,8%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника снизились на 0,9%, здравоохранение подорожало на 9,1%, транспорт - на 6,0% (в т.ч. топливо на 11,2%), цены на связь выросли на 0,1%, на отдых и культуру упали на 2,3%, образование подорожало на 11,8%, рестораны и гостиницы подорожали на 11,7%, разные товары и услуги на 10,1%.

Инфляция упала до минимума за 3,5 года: что подорожало и что подешевело в Украине

Инфляция в Украине

Напомним, в январе НБУ улучшил прогноз по инфляции и прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 в. п. в ближайшие месяцы и "только умеренно ускорится во втором полугодии".

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