Інфляція у Венесуелі перевищила 130 тисяч відсотків

У Венесуелі в 2018 році інфляція склала 130060 відсотків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральний банк в Каракасі.

Венесуельський регулятор оприлюднив статистику по інфляції вперше за три роки. Згідно з опублікованими даними банку, в 2016 році темпи зростання дорожнечі в країні склали 274,4, а в 2017 - 862,6%.

Ці цифри значно нижче оцінок Міжнародного валютного фонду, за висновком якого інфляція у Венесуелі в 2018 році склала 1370000, а в 2019 - прогнозується на рівні 10 млн відсотків.

Крім того, в 2018 році доходи від продажу нафти скоротилися до 29,8 млрд доларів. В 2013 році, експорт нафти приніс країні майже в три рази більше, а в 2014 році - 71,7 млрд доларів. Бюджет Венесуели майже повністю залежить від експорту нафти.

Нагадаємо, Венесуела розташувалася на вершині самих "нещасних" економік світу в рейтингу Bloomberg Misery Index за 2019 рік. Венесуела очолює рейтинг п'ятий рік поспіль. Хоча уряд країни з 2016 року не публікує офіційну економічну статистику, аналітики Bloomberg вважають, що рівень інфляції в 2019 році досягне 8000000%.

Додамо, парламент Венесуели повідомив, що інфляція у Венесуелі до кінця листопада 2018 досягла 13000000% у річному обчисленні.