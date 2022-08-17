Інфляція у Великій Британії підскочила до максимуму за 40 років

Раніше в цьому місяці Банк Англії підвищив ключову процентну ставку на 0,5% до 1,75% - це перше підвищення на піввідсотка з 1995 року. Центробанк прогнозує, що інфляція досягне піку на рівні 13,3% в жовтні, коли наступного разу повинні вирости регульовані ціни на енергоносії для домашніх господарств.

Дані Управління національної статистики, показали, що ціни зросли на 0,6% в липні в порівнянні з червнем.

"Контроль над інфляцією є моїм головним пріоритетом, і ми вживаємо заходів за допомогою сильної, незалежної грошово-кредитної політики, відповідальних рішень в області оподаткування і витрат, а також реформ, спрямованих на підвищення продуктивності і зростання", - сказав міністр фінансів Надхім Захаві.

За даними Банку Англії, зростання цін на енергоносії в Європі після вторгнення Росії в Україну є основним чинником інфляції і, ймовірно, приведе Великобританію до тривалої, хоча і неглибокої рецесії в кінці цього року.

Однак в даних були натяки на те, що інфляційний тиск в майбутньому може почати знижуватися.