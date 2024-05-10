Инфляция в Украине осталась на минимуме: что подешевело и подорожало за месяц

По данным статистического ведомства, за апрель цены выросли на 0,2%, с начала года - на 1,4%.

Цены на товары и услуги

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подешевели на 0,5%. Больше всего подорожали масло - на 14,9%, молоко - на 9,3%, фрукты - на 7,0%, сыр и творог - на 7,8%.

В то же время яйца подешевели на 41,9%, подсолнечное масло - на 15,4%, сахар - на 15,1%, овощи - на 13,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 8,0%, на одежду и обувь - упали на 6,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 12,9%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника снизились на 0,6%, здравоохранение подорожало на 9,5%, транспорт - на 9,0% (в т.ч. топливо на 18,1%), цены на связь выросли на 0,3%, на отдых и культуру упали на 2,3%, образование подорожало на 11,8%, рестораны и гостиницы подорожали на 10,9%, разные товары и услуги на 8,7%.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в марте 2024 года замедлился до 3,2%. Главной причиной замедления стал рекордный урожай в прошлом году.

В апреле НБУ улучшил прогноз по инфляции до 8,2%. НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году, учитывая ожидаемое исчерпание эффектов больших урожаев предыдущего года, дальнейшее возобновление потребления и повышение расходов бизнеса в условиях войны.