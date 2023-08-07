Инфляция в Украине замедляется быстрее прогнозов: что будет с ценами в дальнейшем

Кроме того, за последние месяцы заметно улучшились инфляционные и курсовые ожидания большинства респондентов (за исключением домохозяйств в мае-июне).

Важным фактором более стремительного, чем ожидалось, замедления инфляции были меры НБУ. Среди них - удержание высокой учетной ставки, повышение требований к обязательным резервам банков, а также меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору. Все это способствовало росту привлекательности гривневых активов и устойчивому улучшению ситуации на валютном рынке, отметили в НБУ.

Учитывая эти и другие факторы НБУ в июле существенно улучшил прогноз ценовой динамики. В конце этого года инфляция ожидается на уровне 10,6% по сравнению с 14,8% в предыдущем макропрогнозе. Снижение инфляции будет продолжаться и дальше: до 8,5% в 2024 году и до 6% - в 2025 году.

Учетная ставка

Все члены КМП ожидают дальнейшего снижения ставок, однако их мнения по скорости смягчения процентной политики существенно отличаются.

Семь участников дискуссии с 11-ти ожидают снижения ставки до 18-19% в конце 2023 года. По их мнению, учитывая ожидаемое снижение инфляции, такой уровень учетной ставки позволит обеспечивать достаточную защиту гривневых сбережений.

Два члена КМП видят предпосылки для более стремительного снижения учетной ставки. По их мнению, дезинфляционный тренд устойчив, а способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость - высокой, особенно учитывая ожидаемые объемы международной помощи в последующие годы.

В то же время два других члена КМП ожидают более медленного смягчения процентной политики - до 20% на конец этого года. Они считают, что сохранение достаточной привлекательности гривневых активов требует более осторожного подхода, тем более учитывая значительное количество рисков, связанных прежде всего с ходом войны.