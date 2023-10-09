Инфляция в Украине замедлилась до минимума с начала 2021 года

По данным статистического ведомства, с начала года выросли на 3,0%.

Годовая инфляция (к сентябрю прошлого года) замедлилась до 7,1%. Это минимальное значение с января 2021 года.

Цены на товары и услуги

Продукты питания в сентябре подешевели на 0,6%. Больше всего за месяц подешевели овощи - на 9,7%, которые в среднем стоят на 25,1% дешевле, чем год назад.

Фрукты за месяц подешевели на 5,1% и на 1,2% дешевле, чем в сентябре прошлого года.

Подсолнечное масло подешевело на 1,6 % к августу и на 8,1% к сентябрю прошлого года.

Яйца подорожали на 12,3% и стоят дороже на 23,9%, чем в сентябре прошлого года.

Из других товаров за месяц существенно подорожало топливо - на 4,9% за месяц и на 6,2% за год.

Одежда и обувь подорожали на 7,8% за месяц, но подешевели на 3,0% за год.

Начало учебного года привело к тому, что услуги образования подорожали на 9,9%. Такой скачок цен является традиционным для сентября.

Замедление инфляции и прогноз до конца 2023 года

НБУ в июле значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидал, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.

Однако замглавы НБУ Сергея Николайчук заявил, что центробанк в конце октября дополнительно улучшит прогноз по инфляции на 2023 год.

"По инфляции мы точно будем пересматривать прогноз на этот год в сторону снижения. Инфляция в последние месяцы снижается стремительнее, чем мы это закладывали в наш июльский макроэкономический прогноз", - сказал он, отметив, что на следующий год еще рассматриваются предположения и сценарии.