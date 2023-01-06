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Инфляция в Украине ускорилась: НБУ назвал главную причину роста цен

Фото: Инфляция в Украине за 2022 год составила менее 30% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительская инфляция в декабре 2022 года ускорилась, но, несмотря на вызовы войны, осталась умеренной и ниже прогноза Национального банка Украины. Высокие издержки бизнеса, в том числе на энергию и логистику, остаются основными факторами ускорения инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономическое и монетарное обозрение НБУ (январь 2023 года).

"Потребительская инфляция ускорилась, отражая последствия полномасштабной войны России против Украины, среди которых нарушение цепей поставок, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса, а также дефицит электроэнергии", - говорится в обзоре.

В то же время инфляция росла медленнее октябрьского прогноза НБУ из-за расширения предложения продуктов питания, деоккупации территорий, слабого потребительского спроса, укрепления наличного курса гривны и стабилизации инфляционных ожиданий.

НБУ не приводит цифру инфляции за 2022 год, однако из обнародованного графика видно, что, по оценкам центробанка, она составляла около 27,5%.

По данным НБУ, более высокими темпами росли компоненты базового ИПЦ, что отражает высокие издержки бизнеса, прежде всего на энергию и логистику.

Цены на продукты питания замедлили рост под влиянием расширения предложения овощей борщового набора, мяса, круп и сахара.

"Дополнительный эффект также имел слабый потребительский спрос, в том числе вследствие отключений электроэнергии, стабилизация наличного курса гривны и инфляционных ожиданий, а также дальнейшая деоккупация территорий, в частности Херсонской области", - говорится в обзоре.

Ускорился рост цен на топливо по причине более высокого спроса (для генераторов) и трудности со снабжением.

Рост административно регулируемой инфляции поддерживается ускорением роста цен на алкогольные напитки (в результате увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару).

Сдерживали административную инфляцию мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения, а также усиление конкуренции со стороны нелегальной продукции, что ограничивает рост цен на табачные изделия, сообщили в НБУ.

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 26,5%.

Национальный банк Украины (НБУ) в октябре прогнозировал , что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. В 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году – до 9,4%.

Отметим, что правительство ожидает, что инфляция в Украине будет составлять 29,3% в 2022 году и 28,0% в 2023 году.

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Национальный банк УкраиныИнфляция в Украине