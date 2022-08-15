Інфляція в Україні під час війни могла бути ще більше, - Марченко

"Інфляція є досить високою, якщо порівнювати з довоєнним станом. Якщо порівнювати з іншими країнами - Європою, США, де інфляція наближається до десятивідсоткових показників, то наша інфляція у 22,2% не є такою критичною. Тобто це не є інфляція, яка могла бути у країні, яка воює", - вважає чиновник.

За його словами, зовнішні умови у світі зараз такі, що Україна все рівно мала б високу інфляцію, навіть якщо б не було війни.

"Розриви ланцюгів постачання, високі ціни на паливо - це все чинники, які сформувались ззовні. І ми як і інші країни вимушені це нормально сприймати", - пояснив Марченко.

Разом з тим, як вважає міністр, інфляційні ризики, у тому числі через емісію гривні, не мають бути першочерговими, якщо мова йде про підтримку армії. У будь-якому випадку Мінфін не може зупинити виплати військовим, а тому розраховує на підтримку НБУ.

"Треба визначитися, ми хочемо виграти у цій війні - так, можуть бути певні проблеми з економікою через це, але вони вже є - або ми хочемо жити в уявному світі, коли у нас все добре і єдина проблема, яка нас може цікавити - це інфляція", - підкреслив він.