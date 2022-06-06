Інфляція в Україні прискорилася: що стало причиною зростання цін за останній місяць

Причини зростання цін

Як зазначили в НБУ, основними чинниками прискорення інфляції залишаються шоки з боку пропозиції:

порушення виробничих та логістичних шляхів

руйнування потужностей та інфраструктури

окупація територій

"Наслідками цього є виникнення локальних та/чи тимчасових дефіцитів (пальне, сіль), збільшення витрат бізнесу, шокове зростання цін на окупованих територіях", - йдеться в огляді.

Крім того, за даними НБУ, погіршуються інфляційні очікування.

Чинники уповільнення інфляції

Однак наявні не лише інфляційні шоки з боку пропозиції. Через надлишок аграрної сировини та обмежену експортну спроможність відчувається знижувальний тиск на ціни низки продуктів харчування (борошно, хліб, олія, м'ясні та молочні вироби, яйця).

"Помірне прискорення цін на послуги та непродовольчі товари може відображати посилення впливу від зниження споживчого попиту", - додали в НБУ.

Стримує інфляцію запровадження Кабміном мораторію на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.