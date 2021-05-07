Інфляція в Україні трохи сповільнилася: що подорожчало у квітні

Споживчі ціни в Україні у квітні 2021 року порівняно з березнем зросли на 0,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,8%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до квітня 2020 року) інфляція сповільнилася до 8,4% (з 8,5% у березні).
Продукти харчування в Україні за квітень подорожчали на 1,2%. Найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 10,0%, цукор - на 5,0%, хліб - на 1,3%, м'ясо та м'ясопродукти - на 1,3%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг та взуття - на 0,9%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,4%.
Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,2%, Охорона здоров'я подорожчала на 0,9%, транспорт подорожчав на 0,6%, ціни на зв'язок зросли на 0,1%, на відпочинок і культуру зросли на 0,1%, освіта подорожчала на 0,3%, ресторани і готелі подорожчали на 0,6%.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у квітні погіршив прогноз щодо інфляції на 2021 рік. Центробанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%.
Зазначимо, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.