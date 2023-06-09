Инфляция замедлилась: как изменились цены в Украине за последний месяц

По данным статистического ведомства, месячная инфляция ускорилась до 0,5% (в апреле - 0,2%, в марте - 1,5%, в феврале - 0,7%, в январе - 0,8%). С начала года цены выросли на 3,8%.

Цены на товары и услуги

Продукты питания за год подорожали на 19,7%. Больше всего подорожали яйца - на 124,9% и овощи - 28,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 14,6%, на одежду и обувь на 2,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 18,5%, здравоохранение на 14,0%, транспорт - на 10,6%, цены на связь выросли на 9,8%, на отдых и культуру на 11,6%, на образование - на 9,6%, рестораны и гостиницы подорожали на 19,4%, разные товары и услуги на 17,9%.

Замедление инфляции

По данным НБУ, удорожание продовольственных товаров существенно замедлилось, что объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и топливо, восстановлением производственных и логистических цепочек, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.

Кроме того, снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Цены на крупу и муку снизились, а на сахар - замедлили рост благодаря достаточным для внутренних нужд урожаям прошлого года.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года замедлится до 14,8%.