Инфляция на нуле. Что скрывает стабильность цен во время войны

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Согласно комментарию Национального банка Украины (НБУ), потребительская инфляция в годовом исчислении в июне 2024 года ускорилась до 4,8% с 3,3% в мае, а цены выросли на 2,2% в месячном измерении. НБУ отметил, что "фундаментальное инфляционное давление оставалось устойчивым", в частности, из-за роста затрат бизнеса на оплату труда и электроэнергию, а также ослабления курса гривны. Основные риски инфляции на следующие месяцы включают увеличение расходов бизнеса и ожидаемое повышение акцизов.

Основные факторы, повлиявшие на инфляцию

В июле 2024 года уровень инфляции в Украине снизился до 0% по сравнению с июнем. Что, по словам финансового эксперта Александра Паращия, "нормально" для летних месяцев, когда наблюдается сезонное снижение цен на продукты питания из-за высокого предложения свежих овощей и фруктов. Эксперт отмечает, что "на этот показатель в значительной степени влияют погодные условия и сезонность", а не политика Национального банка Украины, поскольку его решения по учетной ставке оказывают отсроченный эффект.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук отмечает, что ускорение годовой инфляции в июле в значительной степени обусловлено ценами на продукты питания.

"Цены на продукты питания возобновили рост после того, как четыре месяца подряд находились ниже прошлогоднего уровня. Это произошло из-за засухи, которая снизила производство овощей и фруктов в июле", - комментирует Ваврищук.

Кроме того, цены на транспортные услуги также снизились, что способствовало общему стабильному уровню инфляции.

Инфляционные риски и перспективы

Несмотря на стабильный показатель инфляции в июле Виталий Ваврищук обращает внимание на то, что инфляционные риски усилились. "Инфляция ускорится и будет в диапазоне 6-7% в конце сентября, но это значительно ниже прогноза НБУ - 7,8%. Мы также ожидаем, что по результатам года инфляция может оказаться ниже, чем прогнозирует НБУ", - отмечает эксперт.

Ключевыми рисками считает повышение акцизов на горючее и возможное повышение НДС в сентябре. Он также подчеркивает, что постепенная девальвация гривны, хотя и является проинфляционным фактором, пока не имеет значительного влияния на общий уровень инфляции.

Александр Паращий подчеркивает, что, несмотря на текущую стабильность инфляции, существуют многочисленные риски, которые могут повлиять на будущие темпы роста цен. В частности, ожидается, что инфляция может снова ускориться из-за повышения акцизов и возможного роста цен на энергетические ресурсы. Паращий отмечает, что "в долгосрочной перспективе инфляция может возрасти из-за повышения затрат на оплату труда и энергию", что является важным фактором в контексте текущих экономических условий в Украине.

Является ли низкая инфляция позитивом для экономики во время войны

Низкий уровень инфляции, на первый взгляд, может показаться положительным сигналом экономике. Однако в условиях войны такая ситуация может свидетельствовать о снижении спроса и потребительской активности, что негативно для экономического роста. С другой стороны, стабильная инфляция позволяет избежать быстрого обесценивания национальной валюты и потери покупательной способности населения.

Уровень потребительских цен в Украине остался на уровне 0% в июле, однако риски повышения инфляции остаются актуальными. Как отмечает Виталий Ваврищук, ожидается, что инфляция достигнет пика в 2025 году, после чего начнется ее снижение. Пока действия Национального банка Украины по поддержке низкой инфляции можно оценить положительно, но важно учитывать возможные долгосрочные последствия для экономики в условиях длительного военного конфликта.

При подготовке материала использовались данные Госстата, Национального банка Украины, экспертные комментарии руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука.