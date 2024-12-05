Инфляция больше всего ударила по пенсионерам: реальные доходы прекратили рост

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям, как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Согласно обнародованному графику, реальные доходы пенсионеров в III квартале 2024 прекратили рост.

Как отмечают в НБУ, рост предложения рабочей силы облегчил предприятиям поиск работников, хотя дефицит кадров все еще значителен.

За неимением работников зарплаты продолжали расти, в частности в частном секторе, добавили в НБУ.

Доходы пенсионеров

Напомним, годовая инфляция в Украине в сентябре 2024 года ускорилась до 8,6%. По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия на 1 октября составила 5 851,86 гривен. За год она выросла на 9,3%. То есть рост реальных доходов фактически остановился.

По оценкам НБУ, в ноябре годовая инфляция в Украине превысила 10% и будет высокой по итогам года.

Основное повышение пенсий в Украине произошло при индексации 1 марта 2024 года. До конца года пенсии расти не будут. То есть, по итогам года возможно даже снижение реальных доходов пенсионеров.