Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні

Поточний рік виявився абсолютно нестандартним щодо змін цін на енергоносії, і насамперед на газ. Навесні і влітку ціна на нього не падала, як зазвичай, а росла. Вартість ресурсу в Європі піднімалася з лютого досить швидкими темпами. Крок підвищення ціни за тисячу кубометрів часом досягав 100 доларів на місяць. Якщо в кінці зими газ коштував 198 доларів, то в середині вересня ціна перевалила за 900.

Багато експертів пояснюють таку ситуацію діями Росії. "Газпром" скорочує поставки в Європу і тим самим провокує зростання ціни. Очевидно для того, щоб довести необхідність "Північного потоку - 2" і прискорити його запуск. Адже ситуація з цінами на природний газ вже виходить за межі нормального розуміння ринку, пояснив РБК-Україна глава аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

"На жаль, природний газ продовжує залишатися інструментом жорсткого впливу політичної волі "Газпрому", який якби хотів, то міг би "заспокоїти" ціни на газ в Європі шляхом збільшення транзиту через Україну. Можливо, "газпромівська" газова монополія має намір притримує обсяги експорту "блакитного палива" з метою підвищення заробітку на високих цінах", – уточнив він.

Насправді причина аномальної ситуації з цінами газу не тільки в цьому. Їх набагато більше, хоча применшувати роль РФ в тому, що відбувається, підстав немає.

Європа втрачає контроль

До минулої зими в сховищах ЄС залишалося достатньо запасів газу, закупленого ще в 2019 році про запас на випадок припинення транзиту через Україну. Транзит зберігся, проте споживання не особливо скорочувалося через прохолодну весну. В результаті запаси зменшувалися, тому ціна газу з березня-квітня не падала, як зазвичай, а росла.

Другий фактор – збільшення економічної активності Китаю після спаду в період карантину. КНР зараз "відтягнула" на себе великі обсяги скрапленого газу (LNG), пропонуючи велику ціну, і збільшила імпорт природного з Росії. У самій РФ зараз теж немає зайвого ресурсу, оскільки через зниження попиту в період карантину Москва трохи "прикрутила" видобуток. Для його відновлення необхідний час.

Країни Європи незабаром можуть зіткнутися з проблемою істотного зростання цін через подорожчання енергоносіїв. Питання збільшення поставок газу в ЄС обговорювалося в ході візиту канцлера Німеччини Меркель до Москви в серпні. Незабаром після цього Газпром почав збільшувати поставки по газопроводу "Ямал", правда знизив прокачування через українську ГТС. За останніми даними, поставки по "Ямалу" ростуть, а через Україну практично не змінюються.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав виданню, що в ЄС досі не виробили механізм для пом'якшення ризиків від подорожчання газу та інших енергоносіїв. На його думку, варто чекати рекордних показників інфляції в країнах Євросоюзу, що може призвести до серйозних соціальних потрясінь.

"Природно для Європи, де істотна частина генерації працює на газі, зростання цін на нього тягне зростання цін і на електрику. Більш ніж в три рази за останній час зросли ціни на вугілля, а частина генерації працює саме ньому. Заповнення сховищ газу йде повільно. Все це призводить до зростання цін на електроенергію і скоро це відчує не тільки промисловість Європи, а й населення", – зазначив експерт.

Зростання споживчих цін прискорилося ще в травні (з 3,3% до 3,8%). У тому числі через подорожчання енергоносіїв у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

На початку вересня Bloomberg зазначив, що зростання цін на газ і електроенергію підживлює інфляцію і загрожує зупинити відновлення економіки. "Комунальні підприємства підвищують ціни для споживачів. Відповідно дорожчає і все інше – від продуктів до транспортних витрат", – написало видання, зазначивши, що, на думку аналітиків, серйозні проблеми ще попереду через очікувану холодну зиму.

Україна зберігає спокій

В Україні серйозних побоювань з приводу зростання світових цін на енергоносії поки немає. У Нацбанку виданню заявили, що на населенні це не відіб'ється, оскільки ціна газу зафіксована річним контрактами.

"Загальний внесок у споживчу інфляцію на кінець 2021 року від підвищення цін на природний газ, опалення та гарячу воду, за оцінками НБУ, складе 0.4 п.п.", – уточнили в НБУ.

При цьому Нацбанк не дав відповідь на питання, як подорожчання світових цін відіб'ється на імпортній продукції, в тому числі, яка використовується українськими промисловими підприємствами. Нагадаємо, що в ЄС побоюються зростання цін мало не на всю продукцію.

"Висока промислова інфляція практично не впливає на індекс споживчих цін, адже більша частина такої продукції не входить в споживчий набір (хімічна продукція, металургія)", – заявили в НБУ.

Прогноз Міністерства економіки більш негативний. У відомстві пояснили, що значне зростання ціни на газ проявиться в перспективі, але "цей вплив не буде пропорційно потужним зростанню ціни". Деяким чином це відіб'ється на рентабельності виробництва, а відповідно призведе до уповільнення зростання.

Негативний вплив на ВВП від подорожчання газу може бути на рівні 0,2%. У Мінекономіки спрогнозували більший ефект на інфляцію, ніж в НБУ.

"Зростання цін на газ на європейському ринку призведе до підвищення цін у промисловості, яке додатково сформує внесок в індекс цін промислової продукції в межах 3 п.п. Безпосередній вплив на споживчу інфляцію від можливого подальшого підвищення ціни на газ для потреб населення додатково оцінюється в межах 0,5 п. п., від подорожчання гарячої води та опалення ще додатково 0,3 п. п.", – уточнили в міністерстві.

Українців зростання цін на газ торкнеться опосередковано (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Судячи з коментарів держструктур, в Україні або недооцінюють вплив ситуації, що склалася, на економіку або просто не хочуть додавати негативу в публічній площині.

Підвищення цін в Європі не може пройти безслідно для України, впевнений аналітик "Альфа-Банку" Олексій Блінов. За його словами, інфляція в усьому світі спостерігається вже більше року – вона почалася ще до подорожчання газу, а Україна її, по суті, "імпортує". Індекс цін виробників промислової продукції показує, що інфляція склала 46%.

"Це досить красномовно говорить про те, який вплив відбувається. Нафта за рік подорожчала на 80%. Ми радіємо, коли ростуть ціни на наш експорт, хоча це теж інфляція – на нашу користь. Але по імпорту відбуваються не менш значущі процеси, які в українську інфляцію, безумовно проникають. Так що, якщо говорити про ЄС, то рівень інфляції там має вплив і на Україну", – зазначив Блінов в коментарі виданню.

Україна імпортує продукцію з високою доданою вартістю: автомобілі, продукти харчування, фармацевтику. Інфляція за цими групами з часом відіб'ється і на Україні. Свою роль зіграє і підвищення зарплат в ЄС, де працюють досить багато українських громадян.

За підсумком серпня інфляція в Україні в річному вимірі становить 10,2%, за 8 місяців – 6,2%. Нацбанк у липні погіршив прогноз по року з 8% до 9,6%. У третьому кварталі зростання може збільшитися до 11,2% з подальшим спадом. Чи виправдаються такі прогнози, поки дуже сумнівно.