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Американці у травні стали менше витрачати: у чому причина

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США, Четвер 30 червня 2022 22:07
Американці у травні стали менше витрачати: у чому причина Фото: споживчі витрати в США у травні знизилися (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Споживчі витрати в США у минулому місяці скоротилися більше, ніж очікувалося, оскільки американські домогосподарства зіткнулися з історично підвищеним рівнем інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Міністерство торгівлі повідомило, що особисте споживання зросло всього на 0,2% в травні, що різко нижче зростання на 0,6%, зафіксованого в попередньому місяці. Це не виправдало очікувань економістів щодо зростання на 0,4%.

З поправкою на інфляцію витрати скоротилися на 0,4% минулого місяця.

Зазначено, що дані надійшли на наступний день після перегляду звіту про ВВП за перший квартал, який показав, що особисте споживання збільшилося всього на 1,8% в порівнянні з попередніми звітами про збільшення на 3,1%.

Американські домогосподарства, схоже, підтримували рівень витрат перед обличчям захмарної інфляції, вкладаючи свої заощадження під час пандемії. Так, особисті доходи зросли на 0,5% в травні, але знизилися на 0,1% з поправкою на інфляцію і податки. Тим часом, норма заощаджень зросла до 5,4%, але залишається різко нижче свого пікового значення в епоху пандемії, що становило більше 30%.

Раніше повідомлялося, що інфляція в США прискорилася до максимуму з 1981 року.

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