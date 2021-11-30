Інфляція в єврозоні досягла історичного максимуму

За даними Євростату, зростання споживчих цін в 19 країнах, де використовується євро, прискорилося до 4,9% в листопаді, що є найвищим рівнем за 25 років з моменту розрахунку цього показника, в порівнянні з 4,1% місяцем раніше.

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Ціни на енергоносії зросли на 27% у порівнянні з минулим роком, оскільки ціни на нафту різко зросли. Але інфляція у сфері послуг і неенергетичних промислових товарів, що гальмувала зростання цін в минулі роки, була вище 2%, що свідчить про швидке зростання базового цінового тиску.

Хоча інфляція зараз більш ніж удвічі перевищує цільовий показник Європейського центрального банку в розмірі 2%, вона навряд чи викличе будь-які заходи політики, навіть якщо дані будуть викликати дискомфорт і можуть викликати політичний тиск на ЄЦБ з метою стримувати зростання цін.

ЄЦБ давно стверджував, що сплеск інфляції носить тимчасовий характер, викликаний низкою разових факторів і з часом вщухне, тому заходи політики зараз будуть контрпродуктивними, оскільки вони завадять економічному зростанню, коли інфляція знизиться сама по собі.

У той час як деякі політики попереджали, що висока інфляція, нехай навіть тимчасова, може спровокувати зростання заробітної плати, президент ЄЦБ Крістін Лагард і головний економіст Філіп Лейн відкинули цей аргумент, заявивши, що зростання заробітної плати залишається слабким і немає ніяких ознак того, що фірми змінюють поведінку щодо винагороди.