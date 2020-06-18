Інфекціоніст назвав причини зростання захворюваності COVID-19 в Україні

Зростання кількості нових хворих на COVID-19, яке зафіксоване в останній тиждень, пов'язане з тим, що українці почали нехтувати протиепідемічними рекомендаціями МОЗ. Проте, вірус нікуди не відступив.

Про це РБК-Україна розповів доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії імені Шупика Федір Лапій, йдеться в матеріалі "Відкладений ефект: чи посилять в Україні карантин через спалах коронавірусу".

За словами інфекціоніста, українці втомилися від постійних карантинних обмежень, також багато зіткнулися з економічними труднощами.

"Впливає і погода - коли на вулиці сонце, складно всидіти вдома і утриматися від звичного в цю пору відпочинку на пляжі або десь ще у компанії. Крім того, багато втрачають віру в існування і загрозу COVID-19, оскільки ефективні карантинні заходи призвели до того, що немає величезної кількості хворих, люди їх не бачать і ведуться на різні фейкові повідомлення про те, що коронавірусна хвороба - це не проблема і її випадки практично не зустрічаються", - пояснив виданню Федір Лапій.

Він підкреслив, що вірус нікуди не відступив. Люди продовжать хворіти до тих пір, поки не буде вакцини, або ж поки не сформується колективний імунітет за умови, що вірус не буде мутувати, уточнив інфекціоніст.

Нагадаємо, у МОЗ днями представлять прогнози про другу хвилю епідемії коронавірусу.

Крім того, Кабінет міністрів України оцінив ризики другої хвилі коронавірусу.