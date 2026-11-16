Инфаркт не ждет: почему важнейшее решение в критический момент принимает пациент

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При инфаркте счет идет на минуты. Пока человек ожидает, что боль пройдет сама, часть сердечной мышцы может погибнуть безвозвратно.

В колонке РБК-Украина генеральный директор Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, интервенционный кардиолог, доктор медицинских наук Георгий Манковский объясняет, как распознать опасные симптомы.

Цена запоздалого обращения

Каждый интервенционный кардиолог знает это чувство. На коронарографии видна закрытая артерия, ты проводишь проводник, ставишь стент, кровоток восстанавливается, и на экране все выглядит идеально.

А потом смотришь на УЗИ сердца и видишь, что значительная часть стенки левого желудочка уже не сокращается. Самое неприятное, что в операционной ничего не пошло не так. Просто человек попал к нам поздно.

Таких историй в моей практике очень много, и почти всегда за ними стоит одно и то же. Боль началась ночью, и человек решил дождаться утра. Или выпил таблетку от давления, полежал, а когда не отпустило, еще час думал, стоит ли "беспокоить скорую".

Почему время решает все

Механика инфаркта простая. Тромб закрывает коронарную артерию, и участок питающей мышцы остается без кислорода. В первые минуты клетки еще живы, но чем дальше, тем больше их погибает.

Кардиологи говорят, что потерянное время означает утраченный миокард, и это почти буквально. В одном из известных анализов каждые полчаса задержки повышали риск смерти в течение года примерно на 7,5% по сравнению с теми, кому помогли раньше.

Поэтому вся система помощи при инфаркте построена вокруг минут. По европейским установкам ЭКГ нужно сделать в течение десяти минут после того, как пациент попал к медикам, а артерию открыть через час-полтора после установления диагноза.

Мы эти цифры постоянно отслеживаем. Но все они отсчитываются с момента, когда человек уже обратился за помощью. Часы на диване дома ни в одной статистике не попадают, хотя результат часто решают именно они.

Почему люди не спешат к врачу

Почти никто не думает "у меня инфаркт". Думают, что переутомились, что защемило спину, что это желудок или нервы. К тому же инфаркт не всегда выглядит как в кино, когда человек хватается за грудь.

Бывает давление или жжение за грудиной, одышка, внезапная слабость, холодный пот, тошнота. Боль может отдавать в левую руку, спину, шею или нижнюю челюсть. У людей с диабетом, у пожилых пациентов и у многих женщин картина еще менее очевидна: иногда только слабость и недостаток воздуха.

Мой совет простой. Если появился новый сильный дискомфорт в груди и он не проходит через несколько минут, особенно вместе с одышкой, слабостью или потом, не пытайтесь поставить себе диагноз сами. Звоните 103. Пока ждете бригады, сядьте или полулягте, не делайте никаких физических усилий и слушайте диспетчера.

И лучше не ехать самому. Я понимаю соблазн: кажется, что машиной получится побыстрее. Но бригада сделает ЭКГ еще дома и, если увидит инфаркт, повезет туда, где круглосуточно делают стентирование.

Если же человек сам приедет в ближайшую больницу, где такой возможности нет, его все равно придется переводить. К тому же, в дороге может произойти опасная аритмия, а рядом не будет никого с дефибриллятором.

Пределы возможностей медицины

Для пациента сама процедура обычно выглядит обыденно: прокол на запястье, катетер до сердца, несколько минут, чтобы найти закупорку и поставить стент.

Бывает, что вмешательство продолжается меньше, чем человек прежде пролежал дома, ожидая, что пройдет. Открыть артерию нам по большей части удается. А вот уже погибшая мышца не восстановит никто: ни мы, ни лучшие клиники мира.

Доктор медицинских наук Георгий Манковский (фото: пресс-служба Центра кардиологии)

Как спасают сердце во время войны

Ко всему этому прибавилась война. Я регулярно слышу от пациентов: "Была тревога, решил дождаться отбоя". Не нужно ждать.

По правилам, принятым правительством в сентябре 2026 года, помощь, которую опасно прерывать, во время тревоги не останавливают. Диспетчеры 103 принимают вызовы, бригады выезжают, а больницы принимают пациентов с неотложными состояниями при любом уровне угрозы.

В нашем центре ургентное стентирование не откладывается ни из-за тревоги, ни из-за обесточивания. Если во время вмешательства исчезает свет, рентгеноперационная переходит на резервное питание и команда работает дальше. Для нас это уже обычная часть работы в военное время.

Решение, которое может спасти жизнь

Когда все кончается хорошо, говорят, что человека спасли врачи. На самом же деле это заслуга нескольких людей: пациента, который не стал ждать, диспетчера, бригады, которая сделала ЭКГ и увезла куда нужно, и команды в операционной. И первое звено здесь всегда сам человек.

Поэтому я прошу: не бойтесь вызвать скорую "напрасно". Если окажется, что это не сердце, никто не сочтет такой вызов лишним, и это хорошая новость. Значительно хуже, когда звонок опаздывает на несколько часов.

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