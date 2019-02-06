Інфантіно буде єдиним кандидатом на виборах президента ФІФА

Напередодні закінчився термін подачі заявок від потенційних кандидатів

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет единственным кандидатом на пост главы организации на предстоящих выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации.

Срок подачи заявок от потенциальных кандидатов истек накануне во вторник, 5 февраля. Единственным потенциальным соперником Инфантино на выборах мог быть бывший футболист "Тоттенхэма" Рамон Вега, однако он не получил поддержки от нужного количества национальных федераций.

Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на 69 конгрессе организации в Париже. Таким образом, Инфантино сможет возглавлять ФИФА до 2023 года.

Ранее стало известно, что 48-летний швейцарский функционер заручился поддержкой 196 национальных футбольных федераций, тогда как для выдвижения собственной кандидатуры на выборы достаточно пяти.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого эту должность покинул Йозеф Блаттер.