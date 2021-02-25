На Індустріальному мосту в Києві зроблять капремонт: рух обмежать до кінця весни

Із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежать рух транспорту, що пов'язано із початком капітального ремонту.
Про це повідомляє прес-служба КМДА у Telegram.
Зазначається, що в суботу розпочнуться роботи на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня - у напрямку Борщагівки.
Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.
"Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська, - повідомили в КМДА.
Роботи виконають у комплексі з оновленням вулиці Борщагівської.
"Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 24 лютого, у Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід. Аварія не призвела до припинення опалення в навколишніх будинках.
Пошкоджений трубопровід було введено в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.