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На Індустріальному мосту в Києві зроблять капремонт: рух обмежать до кінця весни

Автор: РБК-Україна

Із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежать рух транспорту, що пов'язано із початком капітального ремонту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА у Telegram.

Зазначається, що в суботу розпочнуться роботи на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня - у напрямку Борщагівки.

Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

"Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська, - повідомили в КМДА.

Роботи виконають у комплексі з оновленням вулиці Борщагівської.

"Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, у Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід. Аварія не призвела до припинення опалення в навколишніх будинках.

Пошкоджений трубопровід було введено в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

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