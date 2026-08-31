В Индонезии открестились от своих граждан, воюющих за Россию
Индонезия начала проверку информации о своих гражданах в русской армии. Джакарта также выясняет, могли ли люди завербованы под видом работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANTARA News.
Представитель МИД Индонезии Ивонн Мевенканг заявила, что в настоящее время необходимо дополнительно подтвердить личности людей, их гражданство, обстоятельства вербовки и характер возможного участия в войне.
Проверку проводят через дипломатические представительства Индонезии и координации с соответствующими министерствами и государственными учреждениями.
В то же время, в Джакарте уже дистанцировались от возможного участия своих граждан в войне на стороне России.
"Если среди граждан Индонезии есть жертвы такого процесса, правительство Индонезии примет необходимые меры защиты в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнула Ивонн.
Индонезия проверяет возможный обман
Отдельно власти страны намерены выяснить, не стали ли индонезийцы жертвами мошенничества, эксплуатации или вербовки под предлогом трудоустройства.
Речь идет о ситуациях, когда человеку могут предложить работу, которая действительно предусматривает привлечение к военной деятельности.
"Если среди граждан Индонезии есть жертвы такого процесса, правительство Индонезии примет необходимые меры защиты в соответствии с действующим законодательством", - заявила представитель МИД.
В Индонезии также действуют правовые нормы, касающиеся участия граждан в военной службе иностранных государств. Они предполагают, в частности, возможные последствия для гражданства. При этом решение должно приниматься на основе подтвержденных фактов и в соответствии с законодательством.
МИД Индонезии призвал граждан осторожно относиться к предложениям работы в зонах конфликтов и любым предложениям, которые могут предусматривать военную деятельность в пользу другого государства.
Ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что Россия завербовала по меньшей мере восемь граждан Индонезии в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины.
По данным украинской разведки, были получены документы, подтверждающие факты такой вербовки.