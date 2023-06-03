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Индонезия предложила свой "мирный план" для Украины: реакция МИД

Фото: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Индонезия предложила свой так называемый "мирный план" для Украины. Однако в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

Что предлагает Индонезия

Министр иностранных дел Индонезии Прабово Субианто на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре представил "мирный план" для Украины. Он отметил, что "события в Украине" негативно влияют на людей по всему миру, поскольку выросли цены на продукты, энергетику.

Глава МИД призвал к немедленному прекращению огня и созданию демилитаризованной зоны.

"Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня", - заявил он.

Субианто предлагает провести на спорных территориях референдум, чтобы "определить волю жителей".

Реакция Украины

Спикер МИД Олег Николенко поблагодарил Индонезию за внимание к урегулированию войны в Украине. Однако он подчеркнул, что между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы, а оккупация части Украины является фактом, зафиксированным в официальных документах ООН.

"На оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина - восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - отметил дипломат.

По словам Николенко, прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны тоже не сработают, потому что Россия воспользуется этим для накопления новых сил.

Николенко пригласил Индонезию присоединиться к формуле мира, которую предложила Украина.

Другие мирные инициативы

Напомним, ранее ряд стран, якобы занимающих нейтральную позицию по войне в Украине, предложили мирные инициативы. Речь идет о Китае, Бразилии и группе стран Африки. Большинство подобных инициатив предлагают уступки Украины.

Украина такие предложения отбрасывает и продвигает свою формулу мира. Она предполагает полный вывод российских войск и предоставление гарантий безопасности в радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической сферах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирный саммит Украины может пройти в июле - после 500 дней с начала полномасштабной войны. Швеция, Дания и Франция уже заявили о намерении провести саммит.

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