Індонезія стала першою в світі за кількістю нових випадків COVID-19

За добу, 11 липня, у світі виявили 390 026 нових випадків COVID-19. Лідером за кількістю заражень стала Індонезія.

Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на дані сайту Worldometers .

Зокрема, в Індонезії - 40 427 випадків, у Великобританії - 34 471, в Індії-30 827. Крім того, в Росії - 25 140 заражень, в Ірані - 20 829.

Україна з 174 хворими знаходиться на 84 місці в світі між Мальтою і Норвегією, а в Європі - на 18 місці.

За добу 6387 осіб у світі померли. За цим показником Україна на 58 місці в світі і на 8 - серед європейських країн.