ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Індонезія стала першою в світі за кількістю нових випадків COVID-19

Новость на русском →
Вівторок 13 липня 2021 06:47
Індонезія стала першою в світі за кількістю нових випадків COVID-19 Фото: Україна посіла 84 місце за поширенням COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 11 липня, у світі виявили 390 026 нових випадків COVID-19. Лідером за кількістю заражень стала Індонезія.

Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, в Індонезії - 40 427 випадків, у Великобританії - 34 471, в Індії-30 827. Крім того, в Росії - 25 140 заражень, в Ірані - 20 829.

Україна з 174 хворими знаходиться на 84 місці в світі між Мальтою і Норвегією, а в Європі - на 18 місці.

За добу 6387 осіб у світі померли. За цим показником Україна на 58 місці в світі і на 8 - серед європейських країн.

Нагадаємо, що в Україні 11 липня виявили 174 нових випадків коронавірусу, втім, жодного нового зараження не було в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 241 217 осіб; одужали 2 177 529 осіб; летальних випадків - 52 604.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою