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Індонезія зберігає лідерство за новими випадками COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За добу, 14 липня, у світі діагностували понад 559 000 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих виявили в Індонезії, Бразилії та Великобританії.

Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, в Індонезії зафіксували понад 56 000 нових заражень, в Бразилії - понад 52 000, а у Великобританії - понад 48 000 випадків.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Індія і США.

Україна серед країн світу посідає 71 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 14 позицію.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Іспанія, Росія, а добової смертності від коронавірусу - Росія, Великобританія, Іспанія, Україна в цьому списку - п'ята..

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 173 145 215 осіб. Зараз налічується понад 12 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 083 003 смерті від COVID-19.

Нагадаємо, за добу, 14 липня, в Україні зафіксували 623 нових підтверджених випадки COVID-19, госпіталізували 387 осіб з діагнозом або підозрою на коронавірусну хворобу, померли 20 хворих, одужали 589 осіб.

У ВООЗ заявили, що ситуація з COVID у світі погіршується, "Дельта" стає панівним штамом.

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Коронавірус