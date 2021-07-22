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В Індонезії зафіксували найвищий у світі показник смертності від COVID-19

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Джакарта, Четвер 22 липня 2021 14:44
В Індонезії зафіксували найвищий у світі показник смертності від COVID-19 Фото: в Індонезії зафіксували найвищий у світі показник смертності від COVID-19 (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 липня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала Індонезію ввести більш жорсткі карантинні обмеження. Там за добу зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією ВООЗ, на цьому тижні Індонезія стала одним з епіцентрів пандемії COVID-19.

Зокрема, у країні за останні п'ять тижнів кількість виявлених випадків COVID-19 підскочила у п'ять разів.

Крім цього, щоденна статистика смертей від коронавірусу сягла рекордного максимуму у світі - понад 14 тисяч летальних випадків.

Внаслідок чого ВООЗ закликала Індонезію до додаткових "термінових дій" для розв'язання проблеми різкого зростання числа інфекцій в 13 з 34 провінцій.

"В цей час Індонезія стикається з дуже високим рівнем інфікування COVID-19, і це свідчить про важливість здійснення суворих заходів у сфері охорони здоров'я і соціального забезпечення, особливо обмежень на пересування по всій території країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у світі діагностували понад 559 тисяч нових випадків зараження коронавірусом: найбільше хворих виявили в Індонезії.

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