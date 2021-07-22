В Индонезии зафиксировали самый высокий в мире показатель смертности от COVID-19

Сегодня, 22 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Индонезию ввести более жесткие карантинные ограничения. Там за сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации ВОЗ, на этой неделе Индонезия стала одним из эпицентров пандемии COVID-19.

В частности, в стране за последние пять недель количество выявленных случаев COVID-19 подскочило в пять раз.

Кроме этого, ежедневная статистика смертей от коронавируса достигла рекордного максимума в мире - более 14 тысяч летальных случаев.

В результате чего ВОЗ призвала Индонезию к дополнительным "срочных действиям" для решения проблемы, а именно резкого роста числа инфекций в 13 из 34 провинций.

"В это время Индонезия сталкивается с очень высоким уровнем инфицирования COVID-19, и это свидетельствует о важности осуществления строгих мер в сфере здравоохранения и социального обеспечения, особенно ограничений на передвижение по всей территории страны",- говорится в сообщении.