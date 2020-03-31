В Індонезії ввели режим надзвичайної ситуації

Президент Індонезії Джок Відодо оголосив про введення в країні режиму надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє газета Jakarta Post.

Відодо заявив, що забезпечувати дотримання обмежувальних заходів буде національна поліція, однак не пояснив, що саме буде входити в її повноваження.

Зазначимо, за останніми даними, число заражених коронавірусом в Індонезії досягло 1414, 122 людини померли. З лікарень виписано 75 осіб.

Уряд Індонезії лише 2 березня, підтвердило перші випадки передачі вірусу, хоча в лютому в країні померли як мінімум п'ять осіб, у яких спостерігалися симптоми коронавіруса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Індонезії ввели тимчасову заборону на в'їзд і виїзд іноземних громадян з метою стримати поширення коронавірусу.

Крім того, в Індонезії планують розмістити заразилися коронавірусом на безлюдному острові Галанг.