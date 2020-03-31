Індонезія закриє в'їзд для іноземців

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Президент країни вважає, що загроза поширення коронавірусу виходить з Європи та США

Через швидке поширення коронавірусу в Індонезії вводять тимчасову заборону на прибуття і транзит практично всіх іноземців. Про це повідомляє The Straits Times.

Міністр закордонних справ Ретно Марсуди прокоментувала ситуацію пов'язану із закриттям кордонів для іноземців.

"Було прийнято рішення призупинити в'їзд і транзит практично всіх категорій іноземних громадян, виключення будуть зроблені для дипломатів і власників постійних робочих віз",- сказала міністр.

Також президент Індонезії Джок Видодо вважає необхідним посилити нинішню політику підмітивши, що загроза поширення коронавірусу виходить з кордону, особливо вказавши на країни Європи і США.

Як повідомляється, на сьогодні число інфікованих в республіці перевищило 1,4 тис., 122 померли і це найвищий показник в регіоні. Уряд Індонезії лише 2 березня, підтвердив перші випадки передачі вірусу, хоча в лютому в країні померли як мінімум п'ять чоловік, у яких спостерігалися симптоми коронавірусу.

Нагадаємо, в Індонезії планують розмістити заражених коронавірусом на безлюдному острові Галанг.