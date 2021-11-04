В Індонезії скоротили термін карантину для іноземних туристів

За словами міністра з економічних питань Айрлангга Хартарто, вимога поширюється і на тих, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу і має негативний ПЛР-тест від COVID.

Тим часом мандрівники, які пройшли повну вакцинацію, повинні надати негативний тест на антиген або ПЛР-тесту для тих, хто отримав тільки одне щеплення.

Хартарто підкреслив, що пандемія COVID - 19 в Індонезії в основному знаходиться під контролем, оскільки число випадків захворювання продовжує знижуватися.

На сьогодні відвідувачам з 19 країн, включаючи Китай, Францію, Нову Зеландію і Об'єднані Арабські Емірати, дозволено відвідувати Балі, який славиться своїми смарагдовими рисовими терасами, індуїстськими храмами і пляжами з білим піском.