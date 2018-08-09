В Індонезії стався новий землетрус

Почалася евакуація населення

В Індонезії на острові Ломбок стався новий землетрус магнітудою 5,9. Про це повідомляє Національна геологічна служба США.

Зазначено, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині десять кілометрів.

Видання Straits Times, посилаючись на міністра надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо, повідомляє, що магнітуда була 6,2. Також видання повідомляє про руйнування, проте даних про потерпілих і загиблих немає. Почалася евакуація населення.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, число загиблих у результаті землетрусу на острові Ломбок в Індонезії зросло до 381 людини, а поранення отримали більше однієї тисячі осіб. Стан 670 осіб оцінюється як дуже важкий. Також повідомлялося, що більше 270 тисяч місцевих жителів були змушені покинути свої будинки. Найбільш постраждалою вважається північна частина острова.

Місцева влада впевнена, що число жертв буде рости в міру того, як рятувальники і техніка будуть розбирати завали.

5 серпня на острові Ломбок стався землетрус магнітудою 6,9 на глибині 20 кілометрів. У результаті лиха 150 тис. чоловік були евакуйовані, близько 70 тис. залишилися без даху над головою.