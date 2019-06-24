В Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 7,2

Поблизу індонезійських островів Танімбар в морі Банда в понеділок, 24 червня, стався сильний землетрус магнітудою 7,2. Підземні поштовхи відчувалися в північній Австралії, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними Геологічної служби США, землетрус, який стався на глибині близько 208 кілометрів, відчули жителі австралійського міста Дарвін.



Австралійське бюро метеорології вже повідомило, що в Австралії немає загрози цунамі. Даних про жертви і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у Китаї в результаті землетрусу магнітудою 6.0 щонайменше 11 осіб загинули і більше сотні постраждали. Землетрус стався в ніч на 18 червня. Землетрус силою 6 балів стався у провінції Сичуань.

Раніше повідомлялося, що на заході Франції в п'ятницю, 21 червня, стався сильний землетрус магнітудою 5,1 балів. У французькій Національній сейсмічній службі заявили, що епіцентр землетрусу, який сколихнув усю Францію, знаходився на заході країни.