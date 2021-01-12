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В Індонезії підняли з дна моря чорну скриньку лайнера, що впав

Джакарта, Вівторок 12 січня 2021 16:22
В Індонезії підняли з дна моря чорну скриньку лайнера, що впав
Фото: чорна скринька (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

В Індонезії дайверська команда дістала з дна Яванського моря першу чорну скриньку літака Boeing 737-524, який розбився 9 січня. Його передадуть у Національний комітет з безпеки на транспорті для подальшого розслідування авіакатастрофи.

Про це повідомляє Detik.

Як повідомляється, зараз бортовий самописець доставили в порт Північної Джакарти, де показали журналістам. На кадрах видно заповнений водою прозорий контейнер, всередині якого знаходиться помаранчевий корпус чорної скриньки.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. На його борту перебували 62 людини: 50 пасажирів, у тому числі десятеро дітей, а також 12 членів екіпажу.

Керівник відділу розслідування авіаційної безпеки Національної комісії з безпеки на транспорті (KNKT) Нуркахіо Утомо вважає, що лайнер міг розбитися при ударі об воду.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Індонезії ідентифікували першого загиблого в авіакатастрофі. Йдеться про 29-річного пасажира, який проживав в Джакарті.

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