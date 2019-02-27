В Індонезії зсув накрив завалами кілька десятків людей

Зсув стався на острові Сулавесі, одна людина загинула

На нелегальном руднике золотоискателей в Индонезии 60 человек оказались под завалами после оползня. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CBC news.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии, уже удалось спасти 13 человек из-под завалов. Один человек найден мертвым.

"Когда десятки людей занимались добычей золота в этом месте, внезапно из-за рыхлой земли и многочисленных шахт сломались балки и опорные плиты", - сказал представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо.

Операция по эвакуации продолжалась всю ночь из-за количества людей. Спасатели предполагает, что число жертв может возрасти.

Отметим, центральное правительство Индонезии запретило мелкомасштабную добычу золота, хотя региональные власти часто закрывают глаза на золотоискателей в более отдаленных районах.

Напомним, в конце сентября 2018 года в Индонезии произошло мощное землетрясение, число жертв которого продолжает расти и по сей день. В конце января по официальным данным число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии насчитывало 4340 человек.