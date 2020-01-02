В Індонезії через повені загинули 9 осіб

Сильні повені обрушилися на столицю Індонезії, забравши життя щонайменше дев'ятьох осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.

Повені торкнулися тисячі осіб, змусивши їх покидати свої оселі. Серед загиблих був 16-річний учень середньої школи.

У Національному агентстві з пом'якшення наслідків стихійних лих повідомили, що мусонні дощі і річки затопили не менше 90 кварталів і викликали обвал на околиці Джакарти. В окремих районах паводкові води досягли 3 метрів (10 футів) в декількох місцях.

У новорічні свята в горбистих районах Джакарти і Західної Яви було зафіксовано 370 мм (14,5 дюймів) опадів - більш ніж в три рази більше середньої кількості опадів. У результаті дві річки переповнилися.

Близько 120 тисяч рятувальників були задіяні для евакуації постраждалих та встановлення мобільних водяних насосів, оскільки в найближчі дні очікується збільшення кількості злив. Влада попередила, що повінь можливо до квітня, коли закінчиться сезон дощів.

Фото: повінь в Індонезії (twitter.com/ajplus)

Зараз закритий внутрішній аеропорт через стихію. Повені затопили тисячі будинків у бідних і багатих районах, змусивши владу відключити електрику і водопостачання та паралізувавши транспортні мережі. На дорогах десятки автомобілів плавають в каламутній воді.

Щоб зупинити затоплення міська адміністрація збирається завершити проекти на двох річках, включаючи будівництво греблі та шлюзи.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 на Філіппінах в результаті тайфуну "Фанфон" загинули як мінімум 16 осіб.