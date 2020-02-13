В Індонезії почалося виверження найактивнішого вулкану

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Трикілометровий вулкан випустив стовп диму і попелу з кратера на висоту 2 тисячі метрів

Виверження вулкана Мерапі зафіксовано на острові Ява в центральній частині Індонезії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство "Сіньхуа".

Наголошується, що трикілометровий вулкан випустив стовп диму і попелу з кратера на висоту 2 тисячі метрів.

Громадянам заборонили наближатися до його кратера ближче, ніж на 3 кілометри. Як повідомляється, місцеві служби порятунку приведені в стан підвищеної готовності.

Нагадаємо, раніше в Еквадорі сталось виверження вулкана Ла-Кумбре. Кількість загиблих в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії склала 18 осіб.

Крім того, 12 січня в столиці Філіппін Манілі призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал на острові Лусон викинув попіл.

Також 9 грудня минулого року було виверження вулкана у Новій Зеландії. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. З них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.