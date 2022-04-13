RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Індійський IT-гігант Infosys виводить свій бізнес з Росії

Фото: Infosys виводить свій бізнес з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індійський гігант програмного забезпечення Infosys заявив, що виводить свій бізнес з Росії. Компанія розглядає альтернативні варіанти на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше кілька інших глобальних гравців в області ІТ і програмного забезпечення, включаючи Oracle Corp і SAP SE, або призупинили, або призупинили всі операції в Росії.

Infosys Limited - індійська транснаціональна компанія, яка надає послуги бізнес-консалтингу, інформаційних технологій та аутсорсингу.

У серпні 2021 року Infosys стала четвертою індійською компанією, ринкова капіталізація якої перевищила 100 млрд доларів

Infosys є другою за величиною індійською ІТ-компанією після Tata Consultancy Services за доходами в 2020 році і 602-ю найбільшою публічною компанією в світі.

Infosys надає послуги з розробки, обслуговування та незалежної перевірки програмного забезпечення компаніям з фінансової, страхової, виробничої та інших областей.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація